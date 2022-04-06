Песков оценил сообщения об обстреле российских пограничников

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Глава ЛДПР Владимир Жириновский являлся «выразителем многих черт нашего народа», он оставался с РФ в самые переломные моменты её новейшей истории, заявил NEWS.ru руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Таким образом он прокомментировал смерть Жириновского, о которой стало известно 6 апреля.

Уход Владимира Вольфовича Жириновского не может оставить равнодушным никого. Много лет он приходил с телеэкранов в каждую российскую семью. В самые переломные моменты новейшей истории России он был со страной,...