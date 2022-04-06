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Песков оценил сообщения об обстреле российских пограничников

14:13, 06 апреля 2022
Песков оценил сообщения об обстреле российских пограничников Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения об обстреле российских пограничников в Курской области «очень серьёзными». При этом он подчеркнул, что он не располагает подробностями о случившемся. Песков посоветовал обратиться с данной информацией в ФСБ, так как в сообщении «речь идёт об обстреле пограничного объекта», пишет ТАСС.

Эти факты, конечно, нуждаются в проверке, это очень серьёзные сообщения, — заявил Песков.

О миномётном обстреле 5 апреля позиций российских пограничников в Суджанском районе Курской области сообщил местный губернатор Роман Старовойт. По его словам, огневые точки стрелявших были подавлены ответным огнём. 

Он уточнил, что днём 5 апреля из миномёта был обстрелян погранпереход Суджа на границе с Украиной, снаряды не достигли территории России. По его словам, группа военных, производившая обстрел, была выявлена и уничтожена.

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