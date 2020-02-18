https://static.news.ru/photo/15920996-5243-11ea-beda-fa163e074e61_660.jpgФото: Alexander Rekun/Global Look Press
Кремль не располагает деталями столкновения, которое произошло сегодня утром между бойцами ВСУ и бойцами ЛНР, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мы надеемся, что получится прояснить детали произошедшего, — цитирует радио Sputnik слова политика.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе. По его словам, необходимо создавать совместные патрули, писал NEWS.ru.