Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Кремль не располагает деталями столкновения, которое произошло сегодня утром между бойцами ВСУ и бойцами ЛНР, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы надеемся, что получится прояснить детали произошедшего, — цитирует радио Sputnik слова политика.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе. По его словам, необходимо создавать совместные патрули, писал NEWS.ru.

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