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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не сформулирована позиция по предложению внести в Конституцию РФ норму о неприкосновенности бывших президентов. Ранее с такой идеей выступили члены рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон страны.

Пока мы не будем воспроизводить никакие позиции в отношении того или иного предложения, — цитирует РИА Новости Пескова. Он пояснил, что рабочая группа сейчас собирает все предложения и отбирает те,...