Песков оценил ситуацию по договорённостям лидеров «нормандской четвёрки»

https://static.news.ru/photo/f6004d42-3a16-11eb-b9ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Невыполнение парижских договорённостей по Донбассу не даёт странам «нормандского формата» двигаться вперёд.

Главы государств отдают себе отчет, что является причиной для такого простоя. Причиной является, как мы все знаем, невыполнение тех парижских договорённостей, — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о перспективах новой встречи лидеров «четвёрки».

Он подчеркнул, что встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена и этим занимаются помощники. Им нужна субстанция, за которую можно уцепиться, поскольку встреча ради встречи никому не нужна.

Субстанцией может быть только выполнение парижских договорённостей. В этом плане ситуация тяжёлая, — цитирует представителя президента «Интерфакс».

Во время недавних переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель стороны решили «активизировать работу на экспертом уровне». Политики хотят найти пути для нахождения развязки этой ситуации, рассказал Песков.

Он не стал отвечать на вопрос о перспективах встреч помощников глав стран «нормандского формата», подчеркнув, что они сами согласуют свои даты.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Как писал NEWS.ru, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что новую встречу в «нормандском формате» можно проводить после выполнения Украиной парижских соглашений. Из семи конкретных шагов, которые были согласованы в Париже, выполнены только два, да и то частично. Речь идёт об обмене пленными и укреплении режима прекращения огня, напомнил посол.