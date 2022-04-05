Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о перспективах встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что для Москвы ничего не изменилось, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что в Кремле не отвергают такую возможность, но только после согласования документа.

Для нас ничего не изменилось. Мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента. Но мы ещё раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа, — сказал представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь не стал делиться информацией насчёт переговорного процесса между Россией и Украиной.

Мы по-прежнему предпочитаем не делиться этой информацией, — пояснил Песков.

Зеленский 5 апреля предположил, что встречи между ним и российским коллегой Владимиром Путиным, возможно, не будет. Он рассказал, что переговоры между Киевом и Москвой идут сложно, но они будут продолжены, потому что другого выбора нет.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Стамбуле. Глава государства добавил, что этот вопрос он уже согласовал с украинским коллегой, на очереди переговоры с Москвой.

Турецкий президент отметил, что Зеленский был настроен оптимистично по поводу встречи, а Анкара ждёт схожей реакции и от Путина.

До этого Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились провести в Cтамбуле следующий раунд очных переговоров между Москвой и Киевом по нормализации ситуации на Украине. Также Эрдоган сообщил Путину, что Тyрция продолжит содействовать установлению мира между Украиной и Россией.

29 марта в Стамбуле состоялся первый за более чем три недели очный раунд перeговоров делегаций Роcсии и Украины. Представитель России Владимир Мединский заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с визированием мирного договора министрами иностранных дел.