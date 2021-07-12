Песков оценил шансы встречи Путина и Зеленского в 2021 году

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в текущем году вряд ли возможна. Об этом в интервью «Известиям» заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Я не думаю, что она состоится, — сказал Песков.

При этом он отметил, что Путин готов к общению с украинским коллегой, но встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и должна преследовать определённые цели. В этой связи существует сложность с определением тем для обсуждения.

Владимир Зеленский всё время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым, президент Путин не то чтобы не готов, но там нет субстанций для обсуждений, — пояснил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава государства готов к встрече с Владимиром Путиным в любой момент.