https://static.news.ru/photo/8b264dcc-e112-11e9-92b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность возобновления авиасообщения с Грузией. По его словам, для восстановления полётов должны быть созданы подходящие условия.

В своё время, мы надеемся, будут созданы необходимые и подходящие условия для возобновления авиасообщения, — цитирует его « Интерфакс ».

Он также сделал акцент на том, что авиасообщение было именно приостановлено, а не отменено безвозвратно.

Ранее, как писал News.ru, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала главное условие для сближения с Москвой. По её словам, к возобновлению диалога между странами может привести изменение позиции России по отношению к своим соседям.