Песков оценил публикацию о россиянах с «золотыми паспортами» Кипра

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Информация, опубликованная в кипрской газете, о владельцах «золотых паспортов», включая россиян, требует подтверждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это — лишь газетная публикация. Мы не можем её рассматривать как факт, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По его словам, далеко не все госкорпорации попадают под ограничения, которые действуют в законе о государственной службе.

Ранее издание Politis опубликовало список из фамилий 34 человек, которые в 2008–2012 годах получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции. В нём есть представители России, Украины и Сирии. В частности, это первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлёв, основатель группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский, бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, муж певицы Алсу предприниматель Ян Абрамов, бизнесмен Антон Белобрагин, президент группы компаний «Арети» Игорь Макаров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Берёзкин и другие. Также в списке нашлись украинские бизнесмены, в том числе Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Елена Гайдук.

На Кипре запустили процедуру лишения гражданства семи владельцев «золотых паспортов». Президент Кипра Никос Анастасиадис объяснил, что в программе были изъяны и неточности. Власти приняли решение создать более эффективные механизмы контроля. Глава государства подчеркнул, что длительное время чиновники изучают нарушения по получению гражданства.

Между тем телеканал Al Jazeera выпустил расследование о лицах, получивших гражданство Кипра в обмен на инвестиции в 2017–2019 годах. Данные из закрытой части этого списка, где приводилась только общая информация без имён, указывают на российских миллиардеров, писал NEWS.ru.