Песков оценил перспективу встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков оценил подготовку встречи президентов России и Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Нет. Подвижек пока нет, — заявил Песков.

Ранее Зеленский записал видеообращение. В нём он предложил российскому лидеру «встретиться в любой точке Донбасса, где идёт война». Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством Донецкой и Луганской народных республик, а затем уже с Кремлём. При этом российский лидер заявил о готовности принять Зеленского в Москве для обсуждения отношений между странами. Позднее стало известно, что представители офиса президента Украины Владимира Зеленского начали контактировать с российской стороной по поводу встречи лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.