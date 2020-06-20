Песков оценил отношения России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/976f1d3c-b30a-11ea-bfd0-fa163e074e61_660.jpg Российско-белорусские переговоры (архивное фото). Фото: president.gov.by

РФ и Белоруссия, несмотря на ряд противоречий, остаются союзниками и терпеливо обсуждают решение всех проблем, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Москве уверены, что разногласия не могут повлиять на дружественные отношения двух стран.

Белоруссия — это наш ближайший союзник, страна, с которой нас объединяет и членство в интеграционных процессах, в таких, как ЕврАзЭС. Это страна, с которой у нас союзное государство, — заявил представитель Кремля в эфире Первого канала.

Он добавил, что сейчас Минск больше озабочен проведением выборов президента республики, запланированных на 9 августа 2020 года. Песков пожелал коллегам из Белоруссии успешно справиться с задачей. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что не позволит никому уничтожить республику, а также сделает всё возможное для мирной и спокойной жизни.

Накануне главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз. Ранее президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонной беседы выразили удовлетворение в связи с окончанием работы над межправительственным соглашением Москвы и Минска об обоюдном признании виз.

Как писал NEWS.ru, на визит Лаврова в Белоруссию возлагают определённые надежды претенденты на пост президента республики. В частности, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало понадеялся, что Москва не будет поддерживать конкретных кандидатов, но публично выскажет свою приверженность законным и честным выборам. Белорусский политик отметил, что тема выборов, скорее всего, будет затрагиваться во время визита главы МИД РФ.