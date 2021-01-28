Песков оценил данные о причастности ФСБ к серии убийств

https://static.news.ru/photo/f6aa6102-614d-11eb-893b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле не читали последнее расследование зарубежных изданий о том, что сотрудники российских спецслужб якобы могут быть причастны не только к отравлению блогера Алексея Навального, но и к серии других убийств.

Нет, не ознакомился. Чем больше таких расследований, тем меньше времени остаётся на знакомство с ними, — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

По его словам, очень часто качество подобных расследований «не является основанием для такого знакомства, так как просто не хочется тратить время».

Ранее издания Bellingcat, The Insider и Der Spiegel опубликовали новое расследование по данным, собранным на группу сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению политика Алексея Навального. Журналисты считают, что эти злоумышленники также имеют отношение к убийствам журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера провластного движения «Новая Россия» Никиты Исаева. Расследователи отметили, что данные о перемещении людей не всегда доказывают причастность представителей силовых структур к убийствам.

Тело журналиста из Нальчика Тимура Куашева было обнаружено 1 августа 2014 года у окраины города со следом от шприца, а также с гематомами и ссадинами. По информации из расследования, 13 июля в населённый пункт прибыл Константин Кудрявцев, с которым позднее своё отравление обсуждал Навальный. Кроме того, в Нальчике тогда находились врач Иван Осипов и офицеры Денис Мачикин и Роман Матюшин, которые также фигурируют в расследовании оппозиционера. При этом для проверки крови погибшего на наличие яда её образцы отправили в лаборатории ФСБ, а результат экспертизы подписал ещё один герой расследования Навального — Василий Калашников.

24 марта 2015 года под Махачкалой был найден труп активиста общественного движения «Единство» Руслана Магомедрагимова. Мужчина умер от удушья, но следов насилия на его теле не нашли. Близкие говорили, что на его шее были два следа, похожие на места уколов. В тот день в городе также был Иван Осипов. Однако авторы расследования отмечают, что убийства через шприц нехарактерны для возможных сотрудников ФСБ, а значит, это может быть совпадение.

Лидер движения «Новая Россия» и советник лидера «Справедливой России» Сергея Миронова Никита Исаев погиб в поезде из Тамбова в Москву. По официальной версии, он умер из-за сердечного приступа. Однако авторы расследования считают, что с 2018 года за ним следили сотрудники ФСБ. При этом ни один из них не был в поезде с Исаевым под своим именем. Журналисты предположили, что те путешествовали под чужими именами.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву политику Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Ранее издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели совместное расследование о предполагаемых отравителях из ФСБ Алексея Навального. По их информации, к покушению на оппозиционера причастны восемь человек: Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощёков, Михаил Швец, Владимир Паняев.

Навальный лично позвонил одному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к предполагаемому отравлению политика. Блогер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор предполагаемой жертвы с предполагаемым участником покушения длился 45 минут, писал NEWS.ru.