Песков объяснил запрос согласия Совфеда на миротворческую миссию в Карабахе

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Согласие Совфеда на отправку российских миротворцев в Нагорный Карабах запросили в связи с масштабностью и ответственностью миссии, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Да, действительно, было постановление 2015 года, которое являлось и является юридической базой для принятия президентом подобных оперативных решений, но, учитывая, вы видите, что впереди у нас пятилетний срок, который может потом продлеваться при необходимости, учитывая такую достаточную масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительно разрешение, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он отметил, что переиздание соответствующего документа о введении миротворческих сил будет зависеть от мнения правовиков.

Российская сторона надеется, что происходящие в Армении события не отразятся на реализации трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Дипломат также добавил, что ведомство не комментирует ситуацию в других странах, поскольку это их внутреннее дело.

В ночь на 10 ноября лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения. 18 ноября оппозиционные партии бойкотировали заседание парламента Армении, требуя немедленного осуждения соглашения.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, пока не наблюдается попыток переписать соглашение по Карабаху. Министр заверил, что Москва приложит все усилия по недопущению ревизии договорённостей.