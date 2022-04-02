Песков объяснил введение в РФ ограничений для западных соцсетей

Песков объяснил введение в РФ ограничений для западных соцсетейПесков: ограничения для западных соцсетей введены из-за подрыва российской государственности
Западные соцсети начали подрывать российскую государственность, в связи с чем власти были вынуждены ввести ограничения на работу некоторых из них. Об этом вы интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Чиновник
Мы все должны искать самое лучшее для себя. Но меняется ситуация, когда эти компании становятся площадкой для врагов государства и когда эти компании начинают подрывать основы нашего государства. Вот поэтому, собственно, произошли те ограничения, которые произошли у нас, — объяснил Песков.
Он напомнил, что Instagarm и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заблокированы решением суда. Песков назвал такие меры жёсткими, но оправданными.
У нас сейчас принимаются очень жесткие меры. Но, с другой стороны, время, когда проходит специальная военная операция, обязывает государство принимать такие жесткие меры. Здесь не до миндальничанья <...> Поэтому я считаю, это абсолютно оправдано, — сказал он.
В ходе интервью Песков признался, что установил себе VPN-сервис. Он отметил, что в России это не запрещено. Он добавил, что в России, как и во всём мире, была абсолютная монополия «отдельно взятых компаний, которые становились главной площадкой для соцсетей, для мессенджеров».
Также Песков заявил, что у российского сервиса видеохостинга Rutube есть будущее. Он отметил, что площадка станет ещё более удобной за счёт инвестиций. Представитель Кремля добавил, что Россия открыта для сотрудничества по этой линии с партнёрами из Белоруссии.
Rutube — российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео. Он был разработан и запущен в 2006 году. В 2020 году холдинг «Газпром-медиа» стал 100-процентным владельцем сервиса.