Песков объяснил введение в РФ ограничений для западных соцсетей

Западные соцсети начали подрывать российскую государственность, в связи с чем власти были вынуждены ввести ограничения на работу некоторых из них. Об этом вы интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Чиновник отметил , что россияне пользуются западными соцсетями, «потому что они хорошие, потому что это высочайшие технологии», в которые вложены миллиарды долларов. Пользоваться лучшим было не зазорно, но лишь до тех пор, пока эти компании не стали площадкой для врагов российского государства.

Мы все должны искать самое лучшее для себя. Но меняется ситуация, когда эти компании становятся площадкой для врагов государства и когда эти компании начинают подрывать основы нашего государства. Вот поэтому, собственно, произошли те ограничения, которые произошли у нас, — объяснил Песков.

Он напомнил, что Instagarm и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заблокированы решением суда. Песков назвал такие меры жёсткими, но оправданными.

У нас сейчас принимаются очень жесткие меры. Но, с другой стороны, время, когда проходит специальная военная операция, обязывает государство принимать такие жесткие меры. Здесь не до миндальничанья <...> Поэтому я считаю, это абсолютно оправдано, — сказал он.

В ходе интервью Песков признался, что установил себе VPN-сервис. Он отметил, что в России это не запрещено. Он добавил, что в России, как и во всём мире, была абсолютная монополия «отдельно взятых компаний, которые становились главной площадкой для соцсетей, для мессенджеров».

Также Песков заявил, что у российского сервиса видеохостинга Rutube есть будущее. Он отметил, что площадка станет ещё более удобной за счёт инвестиций. Представитель Кремля добавил, что Россия открыта для сотрудничества по этой линии с партнёрами из Белоруссии.

Rutube — российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео. Он был разработан и запущен в 2006 году. В 2020 году холдинг «Газпром-медиа» стал 100-процентным владельцем сервиса.