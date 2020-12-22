Песков объяснил включение в Госсовет представителей местного самоуправления

https://static.news.ru/photo/b7a7f8a0-444e-11eb-b46b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Включение в состав Госсовета представителей местного самоуправления связано с высокими показателями их работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Связано с эффективностью их работы. Новые лица, свежие подходы, новые идеи, это, я бы сказал, социальные и карьерные лифты, которые идут всем на пользу, — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее стало известно, что в состав Госсовета вошли два представителя местного самоуправления — глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков и глава городского округа Евпатория Олесь Харитоненко.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин утвердил накануне состав Госсовета. Возглавил этот орган власти сам глава государства. На должность председателя комиссии по госуправлению Путин назначил мэра Москвы Сергея Собянина. В общей сложности должности глав комиссий в Госсовете получили 18 руководителей субъектов.

В состав нового органа власти войдут также премьер-министр, спикеры верхней и нижней палат парламента, руководитель администрации президента. По решению главы государства в Госсовет могут также войти представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме.