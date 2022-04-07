Песков объяснил свои слова о «значительных потерях» в спецоперации РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал разъяснения своим словам в интервью телеканалу Sky News о значительных потерях российских войск в ходе спецоперации на Украине. По его словам, цифры, озвученные Минобороны РФ, «значительные», сообщает РИА Новости.

Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Министерство обороны. Это же значительные цифры, — заявил он.

Накануне Песков заявил, что Россия понесла значительные потери в ходе cпециальной военной операции на Украине, не став уточнять цифру. Минобороны ранее сообщало, что за месяц cпецоперации погиб 1351 российский военноcлужащий.

Песков также не согласился со словами британского журналиста Марка Остина, назвавшего потери ВС РФ унижением. При этом отвод войск от Киева и Чернигова пресс-секретарь призвал собеседника рассматривать «как акт доброй воли» для улучшения условий для переговорных делегаций и снятия напряжения с городов, а не признак слабости.