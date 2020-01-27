https://static.news.ru/photo/f71ae5d6-40f0-11ea-ad5a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стратегия Кремля в отношении Украины остаётся неизменной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Россия по-прежнему выступает за налаживание двустороннего диалога.

Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной, и глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами, — цитирует его «Интерфакс».

Песков в очередной раз напомнил, что разговоры об уходе Владислава Суркова из администрации президента — это всего лишь высказывание частного мнения и никак не связаны с происходящим в действительности.

Ранее политолог Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков решил оставить госслужбу «в связи со сменой курса на украинском направлении». В ближайший месяц он намерен заниматься исключительно медитацией. И только потом будет готов определиться со своим будущим, писал NEWS.ru.