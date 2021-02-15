Песков объяснил слова Путина о росте влияния России в СНГ

https://static.news.ru/photo/dd6ad0dc-6f85-11eb-b691-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пояснил слова президента Владимира Путина о росте влияния России в СНГ. По его словам, речь шла об интеграционных процессах.

Ранее на встрече с редакторами российских СМИ Путин сообщил об усилении влияния России на постсоветском пространстве. Песков отметил, что речь шла об интеграционных процессах.

Конечно же, речь идёт именно о взаимных интересах этих стран, потому что подобные интеграционные процессы — они в интересах народов этих стран. Об этом говорилось президентом, — цитирует его РИА Новости.

Песков добавил, что свою состоятельность доказал ускоренный вектор интеграции — Евразийский экономический союз. В нём, по словам пресс-секретаря президента, наблюдается «определённая взаимозависимость стран-участниц».

Ранее Песков выразил сожаление в связи с появлением в СМИ информации о содержании закрытого разговора главы государства Владимира Путина с главными редакторами российских изданий. Представитель президента отметил, что встреча проводилась в формате off the record — без цитирования, что позволяет говорить в «предельно откровенной атмосфере». Появление её содержания в СМИ не укрепляет атмосферу доверия, считает он.

Как писал NEWS.ru, российский президент в среду, 10 февраля, пообщался с руководителями ведущих отечественных СМИ. Встреча прошла в формате видеоконференции и была непубличной.

Когда встреча ещё шла, на лентах информагентств появился ответ Путина на вопрос главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова об отравлении политика Алексея Навального. Глава государства заявил, что пообещал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону завести дело о случившемся, если эксперты найдут «хоть что-то» во взятых образцах.

Позднее BBC опубликовала материал, в котором говорилось, что это был единственный «острый» вопрос, заданный политику. Кроме того, по данным издания, только этот ответ Путин разрешил опубликовать.