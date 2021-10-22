Песков объяснил резонансное заявление Путина на «Валдае»

Заявление президента РФ Владимира Путина в выступлении в ходе международного дискуссионного клуба «Валдай» не было конфронтационным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, посыл президента был в том, что Россия не собирается никого учить, но и не станет терпеть поучения в свой адрес.

С моей точки зрения, смысл сказанного сводился к тому, что мы не собираемся никого учить и не учите нас. Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем, — сказал Песков.

Он добавил, что глупо воспринимать слова российского лидера как очередное противостояние, и выразил сожаление, что «нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с Мюнхенской речью».

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил об угрозе полного взаимного уничтожения в случае начала третьей мировой войны. Он добавил, что на странах, обладающих ядерным оружием, лежит огромная ответственность.