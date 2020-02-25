https://static.news.ru/photo/eef94bf6-57c8-11ea-81d3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Алексей Кудрин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что между Владимиром Путиным и экс-министрами Германом Грефом и Алексеем Кудриным были разногласия по вопросам крупных инфраструктурных проектов. По его словам, правительство и экономический блок иногда расходятся в своём понимании и это вполне объяснимо.

Это рабочий процесс, это нормально; и все министры, и руководители ведомств высказывают свою точку зрения президенту, её аргументируют, — цитирует его РИА Новости.

Как подчеркнул Песков, несмотря на некоторые разногласия, проекты, о которых говорил президент, всё же были реализованы. По его словам, они стали важным вкладом в развитие страны в целом и конкретных регионов в частности.

Ранее Путин, рассказывая о нацпроектах, отметил, что основной причиной разногласий с экс-министрами была дороговизна проектов. Глава государства вспомнил, что однажды ему пришлось «цыкнуть» на Кудрина, чтобы ускорить выделение денег, писал NEWS.ru.