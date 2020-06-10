Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на Парад Победы

https://static.news.ru/photo/f34bbeba-ab0a-11ea-928f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому российская сторона не направляла приглашение на Парад Победы, который состоится в Москве 24 июня. Как рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, причиной данного решения стало то, что акцент делался на возобновление приглашений лидеров стран СНГ.

Как отметил представитель Кремля, де-факто Украина не является государством Содружества. Де-юре, подчеркнул Песков, страна также во многом — не участница СНГ. По его словам, Киев не проявляет желания продолжать работу в этих структурах.

И Украина ни разу не сигнализировала о своём желании разделить радость от праздника Победы, — приводит слова Пескова телеканал RT.

Президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада Победы. 9 мая в российских городах состоялась только его авиационная часть, были даны праздничные салюты. Однако позже ситуация с COVID-19 улучшилась, после чего российский лидер поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня. При этом пролёт авиации организуют в столице повторно.

Как писал NEWS.ru, глава государства и приглашённые в Москву высокопоставленные гости будут находиться на трибуне, а само мероприятие будет проходить в максимально обычном режиме.