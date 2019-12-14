https://static.news.ru/photo/4c44711e-1f52-11ea-9543-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Демонизация России в США с самой Россией никак не связана. Всё дело во внутриполитических процессах, которые происходят в самих Штатах. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в США в настоящее время имеет место беспрецедентная ситуация. В стране произошла невиданная ранее поляризация политического ландшафта.

Американское общество раскололось, говорит Песков, и ничего хорошего этот процесс для государства не сулит. Россия никак не может повлиять на возникшую ситуацию, не способна останавливать принимаемые в Штатах «чудовищные законопроекты».

И самый большой вопрос: может ли президент Трамп влиять на эти процессы? Я не могу ответить на этот вопрос, есть очень много сомнений, — говорит пресс-секретарь президента РФ в программе «Большая игра». Его слова приводит РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, отношения между Россией и Соединёнными Штатами Америки находятся в глубочайшем кризисе. Поэтому даже визит главы МИД РФ Сергея Лаврова к президенту США Дональду Трампу не способен переломить данную тенденцию.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.