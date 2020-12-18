Песков объяснил, почему Путин пообещал поддержку Донбассу

https://static.news.ru/photo/5ad21954-4123-11eb-ab9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не может оставаться безучастной к ситуации на Донбассе. Поэтому Москва продолжит поддерживать регион, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопросы журналистов, которые попросили пояснить, что имел в виду накануне Владимир Путин, говоря, что РФ будет наращивать поддержку Донбассу.

Этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живёт уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей Родины. В этих условиях и с учётом проживания там большого количества русскоговорящих людей Россия не может и не будет оставаться безучастной, — цитирует Пескова «Интерфакс».

В ходе большой пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря, Путин оценил перспективы развития отношений между Россией и Украиной. Он высказал мнение, что они зависят от украинской стороны. Он также пообещал наращивать поддержку Донбасса.

Российский лидер напомнил, что в рамках «нормандского формата» была достигнута договорённость о прекращении боевых действий. Но при этом ничего не изменилось с точки зрения социальной сферы и экономики.

При этом ранее представитель ЛНР в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы по Донбассу Родион Мирошник заявил, что самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам необходимы помощь России и прямое с ней сотрудничество. По его словам, это даст толчок экономике региона, ориентированной на экспорт, а также позволит получить доступ к рынкам, восстановить рабочие места и наладить сотрудничество с российскими партнёрами, писал NEWS.ru.