https://static.news.ru/photo/41d75610-1c19-11ea-ab80-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами объяснил, почему Владимир Путин на заседании СПЧ не стал комментировать дело Ивана Голунова.

По словам представителя Кремля, глава государства мог упустить эту тему из-за слишком большого количества вопросов. Как отмечает Песков, другого умысла в этом нет.

Что касается президента, поскольку там было много вопросов в одном, по всей видимости, он просто эту тему упустил. Поскольку очень много вопросов было задано, я думаю, что только поэтому, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Владимир Путин получает текущую информацию по указанному делу. Однако сейчас Песков не знает, есть ли в нём новые элементы.

Ранее NEWS.ru передавал, что Дмитрий Песков пообещал ознакомить Владимира Путина с речью осуждённого условно за экстремистские высказывания студента ВШЭ Егора Жукова.