Песков объяснил, почему Путин не афиширует свою личную жизнь

https://static.news.ru/photo/d24e9c1e-393f-11eb-9c72-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что не собирается выставлять напоказ свою личную жизнь. И национальный лидер по-прежнему придерживается этих установок. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин имеет чёткое личное представление о том, насколько публичной должна быть личная жизнь. Позиция президента сформировалась давно, и политик никогда её не менял.

Что касается президента, это его выбор, и он об этом чётко и неоднократно заявлял, собственно, он и дальше следует этим установкам, — цитирует Пескова портал «Политика сегодня».

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что граждане России на выборах отдают голоса не за семью главы государства, а за его поступки. Россияне знают о позиции лидера по этому вопросу, они неоднократно выражали ему свою поддержку.

Как ранее передавал NEWS.ru, Песков заявил, что утверждения о проблемах со здоровьем у российского лидера Владимира Путина являются полной чушью.

По его словам, те, кто распространяет эту информацию, могли бы спросить, и в Кремле бы им ответили. Накануне он уже отвечал на вопрос о публикациях некоторых СМИ о якобы близких людях Путина.