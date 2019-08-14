https://static.news.ru/photo/0a467bde-be97-11e9-a793-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что партийная принадлежность врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не была решающим фактором при его назначении на этот пост. По его словам, Владимир Путин, принимая кадровое решение, ориентировался на другие параметры.

В первую очередь, заявил Песков, глава государства руководствовался жизненным и служебным опытом Беглова. Кроме того, важную роль сыграли личные качества чиновника, передаёт Life .

Ранее News.ru писал, что страницу с биографией врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова удалили с сайта партии «Единая Россия». Незадолго до этого политик заявил, что является единственным из кандидатов на предстоящих выборах, кто «не принадлежит ни к одной из партий».