https://static.news.ru/photo/10368976-dee5-11e9-baf8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава государства относится к либеральной идее.

По его словам, российский лидер не является противником либерализма, однако он выступает против его «насаждения» и отказа от альтернатив, передаёт РИА Новости .

Либеральная идея живет, она будет жить. Она где-то применима, где-то неприменима, — считает чиновник.

Он добавил, что её реализация принимает разные формы, в том числе в странах Западной Европы. При этом, сама идея изменяется, так как общество сталкивается с новыми угрозами.

Отчасти либеральная идея родила из своего лона идею мультикультурализма, — отметил он, добавив, что мультикультурализм приносит неудобства жителям европейских стран.

Кроме того, он заявил, что пропаганда гомосексуальных отношений может иметь серьёзные последствия для людей.

Будет сокращаться дальше рождаемость, будет стареть общество. Это будет иметь экономические последствия, приводить к перенапряжению экономики, — уверен представитель российского президента.

Как ранее писал News.ru, Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики заявил, что в сотрудников правоохранительных органов недопустимо бросать пластиковые стаканчики.

Высказывание пресс-секретаря президента касалось приговоров участникам несанкционированных митингов в столице. Он припомнил, что один из митингующих бросил стаканчик в полицейских. По словам Пескова, за такой поступок представитель закона в США имеет право застрелить нарушителя без суда и следствия и получить за это награду.