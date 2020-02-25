https://static.news.ru/photo/cdf286e6-57b6-11ea-bc3d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент подпишет указ об изменениях в Конституцию после того как они будут приняты Государственной думой и, скорее всего, до народного голосования. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом, уточнил он, указ вступит в силу только в том случае, если граждане России одобрят поправки в главный закон страны.

Имеется в виду, что, да, он [Владимир Путин] подписывает, но [документ] вступает в силу после голосования. Он может вступить в силу, только если люди проголосуют за это. Это президент подчеркивал неоднократно, — цитирует Пескова РИА Новости.

Вместе с тем, уточнил он, рассматриваются различные варианты процедуры утверждения изменений в Конституцию.

Внести изменения в основной закон страны Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, большая часть изменений, которые хотят внести в основной закон власти российских субъектов, в основном касаются социального блока и вопроса суверенитета государства.

Дата проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституцию будет объявлена 26 февраля.