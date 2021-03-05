Песков: обвинения Вашингтона в наличии у РФ химоружия голословны

https://static.news.ru/photo/5e7a6a66-7d9b-11eb-b788-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения Вашингтона в адрес России о том, что у нашей страны имеется химическое оружие, голословны.

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России. По информации агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО «продолжала оказывать давление на Россию».

Песков отметил, что в Кремле тщательно фиксируют подобные заявления западных стран. Пока что, по его словам, эти сообщения являются простым способом зарубежных СМИ привлечь к себе внимание аудитории. Тем не менее представитель Кремля не исключил, что таким образом может быть анонсирована вторая часть санкций.

При этом Вашингтон исходит абсолютно из безосновательного и голословного обвинения России в том, что якобы на её территории, опять же якобы, имеется химическое оружие, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что никаких данных по этой ситуации, соответствующих действительности, нет и быть не может. По его словам, Россия давно уничтожила химоружие и программы, в которых оно хотя бы косвенно могло быть задействовано.

Конечно же, Россия понимает это, учитывает это и прорабатывает различные сценарии, с тем чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса, — уточнил Песков.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва учитывает заявления Вашингтона о возможном введении новых ограничительных мер и разрабатывает сценарии защиты российского бизнеса и интересов граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.