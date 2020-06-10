Песков: обстановку в РФ пытаются дестабилизировать извне

https://static.news.ru/photo/d7e70b30-ab04-11ea-8d51-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Против Москвы последовательно проводится концептуальная линия, в рамках которой пытаются дестабилизировать ситуацию в стране извне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Много есть примеров, я не вижу необходимости их перечислять. Но речь идёт в целом о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении нашей страны, — рассказал пресс-секретарь президента, сообщает РИА Новости.

По его словам, именно об этом говорил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Песков отметил, что попытки вмешательства «видны невооружённым глазом». Он не стал уточнять, о каких странах идёт речь.

Ранее Патрушев заявил, что перед голосованием по Конституции Запад пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны. Он высказал мнение, что националистические и сепаратистские настроения в ряде российских регионов будут пытаться разжечь, в том числе с помощью некоммерческих неправительственных организаций, сообщают «Аргументы и факты».

Ранее NEWS.ru писал, что страны Запада подбирают кандидатов на роль лидеров протестного движения в России. По мнению Патрушева, несистемная оппозиция финансируется из-за рубежа. К числу её координаторов он отнёс Госдеп США, Агентство США по международному развитию, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России и другие организации.