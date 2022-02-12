Песков: ОБСЕ должна стать универсальной организацией по безопасности

ОБСЕ должна отказаться от роли инструмента и стать универсально организацией по вопросам безопасности в Европе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что речь президента Владимира Путина, произнесённая на Мюнхенской конференции 15 лет назад, по-прежнему актуальна, в том числе и для ОБСЕ, передаёт РИА Новости.

Очень важно, чтобы ОБСЕ перестала играть роль инструмента, чтобы она стала универсальной организацией, которая действительно занимается вопросами безопасности и сотрудничества в Европе, — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, роль организации должна повышаться в контексте консультаций по вопросам гарантии безопасности. Он добавил, что ОБСЕ не должна быть «разделителем на первосортные и второсортные страны».

Ранее бывший глава ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что переговоры между США и Россией по контролю над вооружениями должны продолжаться. По его мнению, Москва в итоге может получить те гарантии безопасности, к которым она стремится.