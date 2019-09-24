https://static.news.ru/photo/a7f5391a-decc-11e9-ba19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Nikolskyi/Global Look Press

Россия наблюдает за внутриамериканскими дискуссиями по поводу скандала вокруг главы США Дональда Трампа, семьи бывшего вице-президента Джо Байдена и украинских властей, но не собирается комментировать ситуацию, заявил пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков.

Я не думаю, что мы вправе как-то комментировать историю с Украиной между Вашингтоном и Киевом, и мы не собираемся этого делать <...> Но когда речь заходила о России, то, конечно, вся дискуссия, как правило, основывалась на абсолютно пустых, лживых фактах, несостоятельных измышлениях и тому подобное, — цитирует представителя Кремля РИА Новости .

Кандидат в президенты от Демократической партии в предвыборной гонке 2020 года Джо Байден потребовал провести расследование информации о том, что Трамп может оказывать давление на Зеленского.

Сам глава Белого дома рассказал о переговорах с президентом Незалежной. По его словам, беседа в июле 2019 года носила «поздравительный характер». Одной из тем диалога стала борьба с коррупцией на Украине, в которой замешаны граждане Штатов. Кроме того, Трамп назвал позором поведение его соперника по выборам. Лидер заявил, что сын политика Хантер Байден получал деньги от Киева и Пекина. Последний, по мнению президента США, желает видеть Байдена-старшего следующим главой Соединённых Штатов Америки, так как он отменит заключение торговой сделки. Госсекретарь США Майкл Помпео посчитал неправильным публиковать расшифровку телефонного разговора двух президентов.

Как ранее писал News.ru, Трамп заявил, что не оказывал никакого давления на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время разговора по телефону. По его словам, он имел возможность это сделать, но не стал.