Песков о переговорах Путина с Лукашенко: «Встреча была очень полезной»

https://static.news.ru/photo/e569df98-7684-11eb-bf34-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, на встрече главным образом обсуждалось расширение взаимодействия в экономической сфере. Российский лидер оценивает её итоги положительно.

В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной. <...> Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что главы государств говорили о необходимости активизации по линии экономических ведомств, а также о взаимодействии в налоговой сфере.

Песков добавил, что президенты обсуждали координацию усилий по линии силовых ведомств, включая министерства обороны. В ближайшее время между ними должны состояться консультации.

Встреча Путина и Лукашенко прошла в Сочи 22 февраля. Как писал NEWS.ru, белорусский лидер поблагодарил своего российского коллегу за экономическую помощь, которую Россия оказывает его стране. Он заявил, что Москва «не зря» даёт деньги Минску, они «не выброшены на ветер». Лукашенко также подарил Путину корзину белорусских продуктов — несколько видов сыров, хамон и другие мясные изделия.