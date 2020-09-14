Песков: новый кредит Минску нельзя расценивать как вмешательство Москвы

https://static.news.ru/photo/81dbe8d8-f6b2-11ea-b4cc-fa163e074e61_660.jpg Минск Фото: Rene Fluger/CTK/Global Look Press

То, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в размере $1,5 млрд, нельзя трактовать как вмешательство в дела республики. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он сказал об этом по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые состоялись 14 сентября в Сочи.

Это никоим образом не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела Белоруссии, мы категорически против этого, — приводит слова Пескова ТАСС.

14 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой заявил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в $1,5 млрд, а министры финансов обеих стран уже прорабатывают этот вопрос.

Визит в Сочи стал для Лукашенко первой зарубежной поездкой после выборов в республике 9 августа, на которых он одержал шестую победу подряд. Их результаты вызвали массовые протесты, а тысячи людей вышли на улицы. Они считают, что итоги голосования были сфальсифицированы. По данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

В понедельник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину перед его встречей с белорусским президентом Александром Лукашенко. По её словам, принятые в ходе двусторонних переговоров договорённости не будут иметь юридической силы и будут пересмотрены новой властью. После Тихановская отреагировала на решение Москвы и предупредила, что эти деньги «пойдут на подавление протестов в стране».

Как писал NEWS.ru, Путин также дал указания по подготовке поставки в Белоруссию вакцины от COVID-19.