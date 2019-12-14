https://static.news.ru/photo/9409c0ce-1f36-11ea-8b6e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка новых контактов между главой России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в настоящее время не ведётся.

В настоящий момент какой-либо подготовки к контактам на высшем уровне нет, — заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале Песков.

Он также добавил, что контакты с США поддерживаются на уровне дипломатов и военных, что позволяет «вести диалог по сиюминутным проблемам и не сваливаться в яму острых противоречий», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о намерении увеличить товарооборот США с РФ «в несколько раз». Однако американский лидер не уточнил, как именно он планирует это реализовать, учитывая санкции. Лавров рассказал, что несмотря на санкции, двусторонняя торговля при президентстве Трампа уверенно росла. С уровня $20 млрд, на который этот объём торговли низвёл Барак Обама, Дональд Трамп по итогам этого года помог достичь уровня $27 млрд.