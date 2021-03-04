Песков прокомментировал появление новых данных по делу об убийстве Немцова

https://static.news.ru/photo/3c9e80a6-7cd5-11eb-8be1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что новые факты по убийству оппозиционного политика Бориса Немцова, если таковые имеются, не будут оставлены властями без внимания.

Я не владею нюансами этого дела и не могу высказывать позицию. <..> Если там (в материалах журналистов «Медиазоны» — NEWS.ru) содержится новая информация, ранее неизвестная, или информация, которая способна представить дело в новом свете, наверняка на это обратят внимание, — заявил представитель Кремля.

По его словам, если информация не будет новой, тогда она не будет стоить такого внимания.

Ранее издание «Медиазона» опубликовала материал, посвящённый убийству Немцова. В публикации говорится, что заказчики убийства не установлены, а организаторы не привлечены к ответственности. После этого журналисты спросили у Пескова, стоит ли возобновлять расследование убийства оппозиционера.

Депутат Ярославской областной думы, сопредседатель партии РПР-Парнас Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. Пять исполнителей преступления в 2017 году были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, Антон Немцов, сын убитого политика, рассказал, что полторы недели после смерти отца не мог заплакать, поскольку так велик оказался стресс. Он признался, что узнал об убийстве спустя час после случившегося.