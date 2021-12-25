Песков: «Новую газету» забыли аккредитовать на пресс-конференцию Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя отсутствие «Новой газеты» на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, отметил, что это произошло в силу человеческого фактора. Издание забыли аккредитовать.

«Новую газету» не позвали, я бы сказал, это человеческий фактор. На самом деле просто забыли. Может быть, неправильно с моей стороны это так признавать, но действительно мы забыли им позвонить, — признался Песков в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, большинство средств массовой информации, которым не звонили из отдела аккредитации пресс-службы президента, сами выходили на связь. Они напоминали о себе. О «Новой газете» организаторы вспомнили за два дня до мероприятия, но было уже поздно.

Вспомнили мы за два дня до пресс-конференции, но, к сожалению, было уже поздно их аккредитовать. Почему? Потому что надо было в течение трёх дней сдавать ПЦР-тесты, это была схема, предписанная нам Роспотребнадзором. И поэтому они не приняли участие, что, однако, никоим образом не помешало вопросу «Новой газеты» быть озвученным, — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что Путин не высказывал каких-либо возмущений из-за того, что главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова не позвали на пресс-конференцию. Президент всё равно ответил на его вопрос, который был задан другим журналистом.

Большая пресс-конференция прошла 23 декабря. Она длилaсь 3 часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов. На нeё было аккредитовано 507 человек. Вопросы удалось задать 17 журналистам росcийских федеральных СМИ, 19 корреспондентам из регионов, четырём работникам зарубежных изданий, двум блогeрам.

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввёл в 2001 году во время первого президентского срока. Та беседа с журналистами была самой короткой — чуть больше полутора часов.

Ранее эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова рассказала, что Путин вёл себя сдержанно и открыто на большой ежегодной пресс-конференции. По её словам, одну руку он обычно держит под столом, а второй рукой помогает себе излагать свои мысли.