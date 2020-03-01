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Российские военные сообщали о невозможности гарантировать безопасность полётов над Идлибом. В Кремле оценивают ситуацию в сирийском регионе, на территории которого активность проявляют турецкие беспилотники, исходя именно из этих заявлений.

С таким заявлением в понедельник, 2 марта, выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что сложившаяся ситуация является предметом анализа для военных специалистов. Мы исходим из вчерашнего заявления...