https://static.news.ru/photo/7ceb57dc-5c70-11ea-a526-fa163e074e61_660.jpgВладимир ПутинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность того, что Владимир Путин может возглавить список «Единой России» на думских выборах.
Никаких ни действий, ни подготовки, ни решений нет, поэтому пока об этом говорить преждевременно, — заявил пресс-секретарь президента, сообщает ТАСС.
NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин может возглавить партийные списки «Единой России» на думских выборах впервые с 2007 года. Об этом писала газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Журналисты отмечают, что «Единая Россия» может получить больше мандатов на выборах за счёт партий, которые не преодолеют 5-процентный барьер.