Песков ответил на заявление Зеленского о встрече с Путиным

https://static.news.ru/photo/70e6bc38-a80a-11eb-9b6b-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока неизвестно, намерен ли российский лидер Владимир Путин встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским где-то кроме Москвы. Его слова приводит ТАСС.

Мы пока все исходим из того, что президент Путин сказал, что поскольку мы не являемся стороной конфликта, говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. Об этом нужно говорить в рамках «четвёрки», — сказал Песков.

Он также добавил, что по словам президента РФ, тот будет рад встретиться с Зеленским на переговорах в Москве по двусторонним отношениям.

Иных конкретных формулировок мы пока не видели, — уточнил представитель Кремля.

Что касается предполагаемой встречи в Ватикане, то, как подчеркнул Песков, ни в Москве, ни в городе-государстве ещё не получали конкретного сформулированного предложения. По его словам, пока детальной информации о проведении переговоров именно в этом месте нет.

20 апреля Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе. Он рассказал, что за день до этого на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучала инициатива пообщаться на линии соприкосновения, чтобы максимально точно оценить ситуацию.

Ранее Зеленский в разговоре с журналистами рассказал, где хотел бы провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам политика, идеальным местом для подобной встречи был бы Ватикан.