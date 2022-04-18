Песков не увидел экс-флагман ЧФ «Москва» на распространяемых в Сети фото

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Любая территория, «пытающаяся именовать себя независимой Украиной, останется источником повышенной опасности и для своих жителей, и для всех окружающих», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя своё предложение присоединить всю Украину, «даже западные области», к РФ. Парламентарий добавил, что «любая попытка отделить Украину от остальной России возможна только вопреки интересам большинства граждан Украины».

Так как подавляющее большинство жителей Украины — русские — любая попытка отделить её от остальной России возможна только вопреки интересам большинства её граждан. Это порождает внутреннее напряжение, дошедшее до уровня...