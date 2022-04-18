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Политика

Песков не увидел экс-флагман ЧФ «Москва» на распространяемых в Сети фото

Песков не подтвердил подлинность фото, на которых, предположительно, горит экс-флагман ЧФ «Москва»
13:00, 18 апреля 2022
Песков не увидел экс-флагман ЧФ «Москва» на распространяемых в Сети фото Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели фото горящего военного корабля, на которых, предположительно, зафиксирован пожар на бывшем флагмане Черноморского флота ВМФ России крейсере «Москва». Он не смог подтвердить подлинность фото и зафиксирован ли на изображении именно крейсер «Москва».

Мы видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем, — сказал он.

Вечером 14 апреля Минобороны России сообщило, что флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул во время буксировки. По данным ведомства, он потерял устойчивость из-за значительных повреждений после детонации боезапаса, а также из-за штормового волнения. Отмечается, что никто в результате инцидента не пострадал, в настоящее время продолжаются работы по установлению причин произошедшего.

Экипаж ракетного крейсера «Москва» 15 апреля доставили в Севастополь.

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