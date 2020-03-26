https://static.news.ru/photo/897a33c0-6f4d-11ea-9a8d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о формировании президиума правительства следует задать кабмину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что президиум правительства — не новый орган, являющийся более мобильной структурой.

Дело в том, что в правительстве чаще всего рассматриваются вопросы, которые не требуют сбора массивного коллектива кабинета министров, и можно ограничиться президиумом, — отметил он.

Песков добавил, что когда Владимир Путин занимал пост председателя правительства, «тогда такая была, конечно, логика», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин 26 марта проведёт заседание, в рамках которого планируется принять решения, необходимые для выполнения поручений президента РФ Владимира Путина, направленных на борьбу с распространением коронавируса