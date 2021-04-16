Песков не стал комментировать запрос Зеленского о разговоре с Путиным

https://static.news.ru/photo/70de33ec-9eaa-11eb-914e-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов, направлял ли президент Украины Владимир Зеленский запрос о разговоре с Владимиром Путиным.

Я оставляю без комментариев, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Он добавил, что подобные оперативные вопросы решаются на постоянной основе на уровне политсоветников и помощников президентов, которые находятся в постоянном контакте.

Ранее Зеленский сообщил, что запрашивал разговор с Путиным, но в Москве его не подтвердили, а потом и вовсе заявили, что запроса не было. По словам украинского лидера, он хотел обсудить с российским коллегой снижение эскалации в Донбассе после обстрела под посёлком Шумы Донецкой области.

Как сообщал NEWS.ru, Песков заявил ранее, что несмотря на снижение количества сообщений о нарушении режима прекращения огня в Донбассе, в Москве продолжают «самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения».