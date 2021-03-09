Песков не стал говорить о позиции России по COVID-паспортам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты The New York Times, которая сообщила, что американские власти планируют в ближайшее время устроить кибератаки на связанные с российскими властями системы.

Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и, более того, анонсирует возможность таких кибератак, — сказал он. Представитель Кремля называл описываемые журналистами планы международной преступностью. Конечно, тот...