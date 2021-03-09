Песков не стал говорить о позиции России по COVID-паспортам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, собираются ли российские власти пересматривать позицию по документу, в котором будут указаны данные о вакцинации и наличии антител к коронавирусу для путешественников.
Он попросил журналистов задать соответствующий вопрос представителю оперативного штаба по борьбе с коронавирусом,
Мне неизвестно об этом, лучше адресовать эти вопросы штабу, — сказал Песков.
Накануне официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕК 17 марта планирует представить первый проект паспортов вакцинации от коронавируса в Европейском союзе.
О том, что Брюссель приступил к разработке программы по внедрению «зелёных пропусков» для обеспечения безопасных поездок, стало известно 1 марта после высказываний Мамера. В документе будет отмечаться факт вакцинации от COVID-19, данные о наличии иммунитета к вирусу, в том числе после перенесённой болезни, а также результаты ПЦР-теста на коронавирус. Главными сторонниками введения подобной меры стали страны Южной Европы, чьи экономики находятся в зависимости от туристического сектора, писал NEWS.ru.