Песков не согласился с утверждением, что Путин «зол на украинцев»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждение, что Владимир Путин якобы зол на украинцев. Отвечая на вопрос журналиста CNN, представитель Кремля отметил, что никто в России не зол на украинцев, в том числе и российский лидер.

Он зол на тех людей на Украине, которые хотят стать частью НАТО, кто хочет развернуть американские ядерные ракеты на своей территории. Он зол на тех людей на Украине, кто запрещает говорить по-русски в своей стране... Он зол на тех людей, которые носят нацистскую символику на улицах Киева и Львова. Он зол на тех людей на Украине, которые хотели бы говорить с миром, с минской переговорной группой несколько лет, не выполняя никаких обязательств, — пояснил Песков.