Песков не смог ответить на вопрос, как долго россиянам придётся экономить

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет понимания, как долго отдельным группам россиян придётся жить в режиме экономии из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Все надежды он возложил на массовую вакцинацию.

Нет, такого понимания нет, потому что нет понимания, как долго продлится эпидемия, — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля при этом добавил, что сейчас прикладываются «максимально энергичные усилия для производства вакцин и начала массовой вакцинации». Она, по его мнению, поможет замедлить и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Как писал NEWS.ru, из-за падения доходов на фоне пандемии коронавируса жители России перешли на более дешёвые и сытные продукты. В частности, увеличились продажи хлеба. Согласно данным аналитиков, по итогам 2020 года в натуральном выражении они могут вырасти более чем на 60 тысяч тонн и составить 7,95 млн тонн год к году. По информации Российской гильдии пекарей и кондитеров, в денежном выражении за период с января по сентябрь 2020 года продажи, увеличившись на 2,9% год к году, составили 552,7 млрд рублей. По данным Российского союза пекарей, продажи хлеба увеличились впервые за пять лет. Эксперты уверены, что с улучшением экономической ситуации в стране производство хлеба будет сокращаться.