Песков не смог назвать дату встречи помощников глав «нормандского формата»

https://static.news.ru/photo/b4d7a4e8-edd4-11ea-8ec7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Дата встречи помощников лидеров «нормандского формата» обсуждается, их графики ещё не согласованы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, я пока не могу сказать, согласовали ли все помощники свои графики, мне неизвестно об этом. Я знаю, что действительно обсуждается возможность проведения такой встречи, но для этого необходимо согласовать графики всех помощников, — цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос, когда состоится встреча помощников лидеров «нормандского формата».

Как писал NEWS.ru, офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что встреча советников глав государств «нормандской четвёрки» (Украина, Россия, Франция и Германия) перенесена. Официальной причиной переноса стала командировка советника французского президента Эммануэля Бонна. Ранее осведомлённый источник заявил журналистам, что причина отмены встречи, которая должна была состояться 28 августа в Париже, — отсутствие согласования проектов итоговых документов или наличие разногласий по ним со стороны всех стран кроме России. После этой встречи должен был пройти саммит на уровне министров иностранных дел.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Он длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.