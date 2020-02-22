Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о поручениях Владимира Путина о мерах по увеличению охвата терапией ВИЧ-инфицированных россиян. О соответствующих поручениях президента правительству ранее сообщил ряд СМИ.

Никогда не слышал об этом, — ответил РИА Новости Песков.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин потребовал в два раза — до 90% — увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ, а также снизить отпускные цены на необходимые для этого препараты, сообщает «Коммерсант». Путин поручил также правительству уделить особое внимание ключевым группам риска: наркопотребителям, секс-работникам, гомосексуалистам, заключённым, разработав для них программы профилактики и обеспечив эти программы финансированием.

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