https://static.news.ru/photo/3c7f9324-556e-11ea-a1fc-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о поручениях Владимира Путина о мерах по увеличению охвата терапией ВИЧ-инфицированных россиян. О соответствующих поручениях президента правительству ранее сообщил ряд СМИ.
Никогда не слышал об этом, — ответил РИА Новости Песков.
Как писал NEWS.ru, Владимир Путин потребовал в два раза — до 90% — увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ, а также снизить отпускные цены на необходимые для этого препараты, сообщает «Коммерсант». Путин поручил также правительству уделить особое внимание ключевым группам риска: наркопотребителям, секс-работникам, гомосексуалистам, заключённым, разработав для них программы профилактики и обеспечив эти программы финансированием.