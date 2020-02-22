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Вашингтон готовит почву для того, чтобы разместить новое ядерное оружие в Европе, и поэтому провёл манёвры, имитирующие ядерную атаку России по европейской территории. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Тут смысл не только в желании в очередной раз попугать нас своим «миролюбием», о котором постоянно твердят, представляя свои учения и размещения новых вооружений и сил под предлогом ответа, —...