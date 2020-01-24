https://static.news.ru/photo/b1b0b4d2-3ea0-11ea-953b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miroslav Dakov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о расследовании по делу о шпионаже в отношении двух российских дипломатов.

Я не располагаю никакой информацией. Речь идёт о дипломатах, я рекомендую обращаться в МИД, — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, полиция кантона Граубюнден сообщила о задержании двух российских граждан. Их подозревали в шпионаже и покушении на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.