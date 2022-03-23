Песков не оценил идею НАТО ввести миротворцев на Украину

Введение НАТО миротворческого контингента на территорию Украины было бы опрометчивым и крайне опасным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в стране осуществляется военная спецоперация, передаёт РИА Новости. По словам Пескова, любое соприкосновение ВС РФ с контингентом Альянса способно спровоцировать «труднопоправимые» последствия.

Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная спецоперация. И любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям, — заявил он.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ранее выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. По его словам, это не будет безоружная миссия. Главной целью группы, по мнению политика, станет «несение гуманитарной помощи». Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» добавил, что миссия должна быть в состоянии защитить себя.

Против предложения Качиньского выступили власти Германии. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что военные НАТО не будут отправлены на Украину и это уже не раз озвучивалось.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров считает, что решение об отправке контингента Альянса на Украину грозит прямым столкновением войск РФ и НАТО, которого «никогда не должно состояться в принципе».