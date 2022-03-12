Песков не исключил возможности встречи Путина и Зеленского

Возможность встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским никогда не отрицалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс». Однако он подчеркнул, что при этом необходимо предварительно понять, что войдёт в её повестку и какой результат ожидается.

Так Песков прокомментировал высказывание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который сообщил, что Путин в ходе телефонных переговоров с лидеромТурции Реджепом Эрдоганом заявил, что не против встречи с Зеленским.

Мы неоднократно говорили, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина с президентом Зеленским. Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что будет на ней обсуждаться, — сказал Песков.

Советник президента Украины Михаил Подоляк ранее сообщил о возможном посредничестве Израиля и Турции в переговорах с Россией. В агентстве уточнили, что сейчас украинская сторона занимается проработкой этого вопроса.

Он также выразил мнение, что Украина и Россия движутся к компромиссу в переговорах. Участник переговорного процесса также отметил, что есть десятки предложений по прекращению огня. Кроме того, обсуждаются вопросы компенсации Киеву.