Песков не исключил визит украинских политиков на парад Победы в Москве

https://static.news.ru/photo/4ab01d76-aef9-11ea-8caa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любой украинский политик, который захочет принять участие в параде Победы в Москве 24 июня, получит такую возможность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что 75-летие победы в Великой Отечественной войне — это «дата, которая объединяет наши народы».

Если кто-то захочет поприсутствовать на этом чрезвычайно важном с точки зрения и символизма, и текущего момента, и важном для всего мира мероприятии, таком мемориальном, то они это сделают, — цитирует Пескова РИА Новости.

На данный момент из украинских политиков изъявил желание приехать в Москву только председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Сейчас в политическом движении решают, отправится он сам или в составе делегации соратников.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы с 9 мая был перенесён на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году.

При этом воздушная часть празднования, которая всё-таки была проведена в День Победы, состоится повторно.

В российской столице уже возобновились репетиции шествия. Однако несмотря на отменённый режим самоизоляции, мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал горожанам во время проведения парада Победы оставаться дома.

Как писал NEWS.ru ранее, свою готовность приехать в Москву уже подтвердили лидеры 12 государств. Все ранее разосланные российской стороной приглашения остаются в силе.