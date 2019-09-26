https://static.news.ru/photo/aa24e522-e10c-11e9-884c-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier/Panoramic/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решения относительно своей возможной поездки на похороны экс-президента Франции Жака Ширака. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Насколько нам известно, наши французские коллеги именно сегодня занимаются обсуждением деталей прощания и так далее. Пока нет чёткого порядка, он появится позже в течение дня. В зависимости от этого будет президент принимать решение, — цитирует его РИА Новости .

Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет.

Как писал News.ru, политика похоронят на кладбище Монпарнас рядом с могилой его старшей дочери Лоуренс. Церемония прощания с Шираком пройдёт 29 сентября возле Дома инвалидов в Париже. Родные экс-президента пока не решили, будет ли гроб с телом покойного показан всем присутствующим.