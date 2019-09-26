Президент РФ Владимир Путин пока не принял решения относительно своей возможной поездки на похороны экс-президента Франции Жака Ширака. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Насколько нам известно, наши французские коллеги именно сегодня занимаются обсуждением деталей прощания и так далее. Пока нет чёткого порядка, он появится позже в течение дня. В зависимости от этого будет президент принимать решение, — цитирует его РИА Новости.
Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет.
Как писал News.ru, политика похоронят на кладбище Монпарнас рядом с могилой его старшей дочери Лоуренс. Церемония прощания с Шираком пройдёт 29 сентября возле Дома инвалидов в Париже. Родные экс-президента пока не решили, будет ли гроб с телом покойного показан всем присутствующим.